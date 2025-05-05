特拉維夫機場受襲｜內塔尼亞胡揚言報復背後勢力　伊朗：將反擊

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室5月4日發表聲明說，針對也門胡塞武裝（Houthis）當天稍早時間向特拉國際機場發動導彈攻擊，以色列將對該組織及其盟友伊朗進行報復。伊朗國防部長Aziz Nasirzadeh同日表示，如果美國或以色列發動襲擊，德黑蘭將反擊，又稱胡塞武裝的行動出於自行決定。



內塔尼亞胡的聲明指出，胡塞武裝的襲擊「源自伊朗」，以色列將選擇時間和地點，對胡塞武裝背後勢力採取行動。內塔尼亞胡在另一段短片中稱，以色列將採取必要措施，保障自己安全，並向伊朗發出適當警告，告知這種情況不能再繼續下去。

伊朗防長Aziz Nasirzadeh表示，伊朗對鄰國沒有敵意，但如果發生襲擊，位於該地區的美國基地將被德黑蘭視為目標。

落在航廈附近 以方稱釀8人傷

胡塞武裝當日曾向以色列國際機場發射了一枚高超音速導彈。據以色列媒體報道，以色列以箭式反導系統、美軍部署的薩德反導系統攔截，但未能成功。導彈落在機場3號航廈停車場附近，路上炸出一個數米寬的大坑。以色列救護服務部門稱，有8人輕度至中度受傷被送院。

而受事件影響，多家國際航空公司宣布取消往返以色列的航班。以色列機場管理局其後表示，機場已恢復正常運作。