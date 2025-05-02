以色列媒體：內塔尼亞胡稱以色列襲擊敘利亞總統府附近一處目標

以色列媒體Ynet於5月2日凌晨引述以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聲明稱，以色列襲擊了敘利亞首都大馬士革總統府附近的一個目標，並重申他保護少數德魯茲人社區成員的承諾。



內塔尼亞胡在聲明表示：「這是向敘利亞政權發出的明確信號。我們決不允許在大馬士革南部部署軍隊，不允許德魯茲社區遭受任何威脅。」他強調會與國防部長一道，在內閣的全力支持下，已下令以色列國防軍佔領隔離區並控制相關陣地。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）此前曾表示，以軍將無限期地留在敘利亞緩衝區。根據內塔尼亞胡的說法，這種情況將持續下去，直至找到其他確保戈蘭高地安全的辦法。

2024年12月11日，從戈蘭高地的一側可看到，有以色列坦克逾過敘利亞和戈蘭高地之間的停火線。（Reuters）

戈蘭高地在1967年以前原本是敘利亞的領土，當地主要居住有德魯茲人，他們是有宗教信仰的特殊阿拉伯人群體。在六日戰爭（第三次中東戰爭）期間，該處被以軍佔領，1973年贖罪日戰爭（第四次中東戰爭）結束後，雙方締結了停戰和脫離接觸協定。翌年，聯合國在戈蘭高地設立維和部隊哨所。

但去年12月，敘利亞政權更迭後，內塔尼亞胡表示，以敘雙方達成的戈蘭高地部隊脫離接觸協定已不再有效，因敘軍已放棄其陣地。