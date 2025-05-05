日本失蹤20歲女遭前男友藏屍家中　生前報案逾9次遭忽視引發眾怒

日本川崎市4月30日發現藏屍案，27歲的男疑犯白井秀之被捕，警方5月3日證實死者是一名在去年底失蹤的20歲女孩岡崎彩咲陽。疑犯涉嫌在家中殺害死者並藏屍，他承認指控，當局5日將他移交檢察部門。由於受害者被揭於生前至少9次報警卻未獲重視，當地警方因涉嫌瀆職引發眾怒。



日本放送協會（NHK）報道，與白井秀之交往的岡崎彩咲陽在去年12月開始一共9次報警求助，她稱遭前男友尾隨騷擾，還發現他在自己家附近徘徊，不過警方當時建議她不要主動聯絡疑犯，但事主數日後失蹤。

警方隨後介入並從疑犯身上着手調查，直至今年3月25日共傳召疑犯7次進行詢問，不過疑犯否認與失蹤事件有關。

警方之後則根據事主家屬情報繼續調查，還以涉嫌違反《跟蹤防止法》為由，對疑犯住處搜查，最終在地板下的包裹內發現受害者屍體。當時遺體已經腐爛且部分白骨化，經司法解剖後才被確定為年輕女性，但仍然無法確定死因。但調查顯示，屍體有被嚴重焚燒跡象，警方推測疑犯出門燒屍並運回家中藏好。

圖為NHK在2025年5月4日報道，其中顯示涉嫌殺害前女友的疑犯白井秀征。（截圖自NHK）

其實兩人早在去年6月就傳來感情不合，事主當時報警指與疑犯發生爭執，還一度遭到肢體暴力；事主父親還在9月報警指事主遭到男友持刀威脅，一度報案，但他們之後和解。警方相信兩人關係仍和睦，所以隨之降低關注程度。

報道提到，疑犯向警方承認指控，但在之後的調查中拒絕回應。調查人員指，至今仍未尋回女死者的智能電話，估計疑犯可能為了拖延東窗事發而將它棄置。