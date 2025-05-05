隆重紀念二戰勝利80周年　英國王室領銜　4天慶典開始

為紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，英國自周一（5日）起展開為期4天的連串活動。國王查理斯三世（King Charles III）率王室成員、首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與二戰老兵共同參與首日盛大的軍事閱兵及飛行表演，重現歷史榮光，同時彰顯對烏克蘭的堅定支持。



中午12時，倫敦大笨鐘鳴響揭開慶典序幕。逾1300名英國軍人從國會大廈列隊行進至白金漢宮，沿途民眾揮舞旗幟致敬。

為紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，英國自周一（5日）起展開為期4天的連串活動。國王查理斯三世（King Charles III）率王室成員、首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與二戰老兵共同參與首日盛大的軍事閱兵及飛行表演。（Reuters）

查理斯夫婦、威廉王子及其妻子凱特等王室成員於宮殿陽台觀禮，見證皇家空軍「紅箭」特技小組與二戰古董戰機編隊飛越倫敦上空。烏克蘭軍隊首度加入遊行隊伍，象徵英國對其抗俄行動的持續聲援。

為紀念第二次世界大戰歐洲戰場勝利80周年，英國自周一（5日）起展開為期4天的連串活動。國王查理斯三世（King Charles III）率王室成員、首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與二戰老兵共同參與首日盛大的軍事閱兵及飛行表演。（Reuters）

首相施紀賢致辭強調：「我們永遠銘記為自由獻身的英雄。」政府同步宣布撥款5000萬英鎊設立退伍軍人支援計劃，涵蓋醫療、就業及歷史教育等領域。

1945年5月8日納粹德國投降當日，時年19歲的伊利沙伯公主（即已故女王伊利沙伯二世Elizabeth II）曾與妹妹混入狂歡人群，成為王室親民傳奇。此次紀念活動恰逢美國總統特朗普斡旋俄烏停火之際，英國通過此舉既重溫團結精神，亦加強對當前地緣危機的立場。

慶典首日以白金漢宮老兵茶會作結，50餘名高齡逾百的二戰親歷者與王室共憶崢嶸歲月。後續活動將持續至5月8日，包括全國默哀、燈光藝術展及社區紀念儀式。