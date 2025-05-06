胡塞武裝揚言繼續攻擊以色列機場　也門荷台達遭48次空襲報復

也門胡塞武裝（Houthis）前一天以導彈攻擊特拉維夫機場後，其控制的馬西拉電視台（Al Masirah TV）於5月5日表示，也門港口城市荷台達（Hodeidah）至少遭到48次空襲，指攻擊來自以色列和美國。報道指空襲目標是機場和一家水泥廠，以及一些軍事基地。以軍隨後證實曾發動空襲，暫時未知有否造成傷亡。



胡塞武裝：反制以色列擴大對加沙軍事行動

胡塞武裝於4日發聲明稱，已經通知全球各國航空公司，呼籲不要前往以色列，稱以色列所有機場都已成為該組織的打擊目標。胡塞武裝發言人薩雷亞（Yehia Sareea）表示，鑑於以色列決定擴大在加沙地帶的軍事行動，胡塞武裝決定對以色列進行全面空中封鎖，並將繼續攻擊拉特拉維夫等地的以色列機場。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於4日誓言，要對胡塞武裝及支持該組織的伊朗進行報復。

他5日又表示，以色列計劃在加沙地帶擴大的軍事行動將是「高強度」，目標是擊敗哈馬斯，並在此過程中確保被扣押人員獲釋。以軍將調整戰略，不再像此前那樣，在摧毀哈馬斯基礎設施後撤離，加沙地帶的平民將被轉移，此舉是「為了保護他們」。