美國紐瓦克機場缺人+技術故障　空管曾空白90秒　大批航班延誤

美國聯邦航空管理局（FAA）因空中交通管制員人手短缺，日前在新澤西州紐瓦克（Newark）國際機場造成大量航班延誤和取消，導致機場整整一週陷入混亂。美國聯合航空（United Airlines）決定從周二（5月6日）起削減紐瓦克機場35個每日航班，佔該公司及其區域聯合快線網路所營運的國內往返航班時刻表的10%。



聯合航空行政總裁柯比（Scott Kirby）表示，紐瓦克機場用於管理飛機的技術最近幾天多次出現故障。設備問題導致的航班延誤、取消和改道，在超過五分之一的紐瓦克交通管制員缺勤後，情況更加惡化。

《每日郵報》報道，國家空中交通管制員協會（NATCA）稱，費城負責協調紐瓦克機場的空中交通管制員一度遭遇系統故障，導致無法與他們控制的飛機失去雷達通訊，無法看到及聽到他們，或者與他們對話。

有關情況持續大約90秒，消息指事件由一條電線被燒毀引致。而在今次事件後，空中交通管制員根據聯邦僱員補償法請假；有美媒引述消息人士指，至少5名FAA員工請假45天。

2025年1月27日，美國新澤西州紐瓦克機場，美國聯合航空（United Airlines）的飛機着陸並準備起飛。（Reuters）

柯比在給客戶的一封信中寫道：「這個特定的空中交通管制設施多年來一直人手不足，沒有這些管制員。FAA告訴我們，紐瓦克機場無法處理未來幾週和幾個月計劃在那裏運作的大量飛機。」

FAA的報告稱，人手問題導致原定於周六早上抵達紐瓦克的航班平均延誤近2小時，最長延誤5小時。離境航班平均延誤45分鐘。

截至同日下午較後時間，抵達航班已比預定時間延誤3個多小時。航班追蹤公司 FlightAware 運營的 Misery Map 顯示，這次延誤對洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥、邁阿密、達拉斯和其他城市機場的連鎖反應。