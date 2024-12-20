美國多州現無人機疑雲　紐約州長：FAA擬頒臨時禁飛令

美國多個州份近日上空出現大量神秘無人機，聯邦航空管理局（FAA）12月19日以「特殊安全原因」為由宣布，在新澤西州22個區域實施臨時「禁飛令」。紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）同日宣布，聯邦航空管理局計劃暫時禁止無人機飛越紐約州的關鍵基礎設施。



美國民眾近日分享拍到大量不明來歷無人機在空中出現的影片：

聯邦航空管理局19日在新澤西州22個區域實施臨時「禁飛令」，禁止飛行出於娛樂或商業目的的無人機。

紐約州長霍楚爾同日發聲明指，她已與國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）就事件進行溝通。

圖為2024年8月19日，美國紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）出席民主黨全國代表大會(DNC)，在台上揮手致意。（Reuters）

馬約卡斯表示，聯邦航空管理局計劃對紐約州的一些關鍵基礎設施實施臨時飛行限制，但強調這項措施純粹出於預防性質，沒有情報顯示它們正面臨威脅。

美國新澤西州和週邊多個州份，自11月起持續收到發現不明來歷無人機的報告，聯邦航空管理局、聯邦調查局（FBI）和國土安全部（Department of Homeland Security）等多個部門正調查事件，暫時未有發現異常。美國總統拜登（Joe Biden）早前亦表示當局正密切監察事件，至今沒有發現會對公眾構成危險。