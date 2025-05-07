特朗普：北京希望就關稅談判　中國經濟正遭受巨大損失

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時稱，中國希望就關稅問題進行談判，美國會在適當時候與他們會晤。其說法是回應美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早時間向國會表示，中國尚未參與與美國的貿易談判，說法與特朗普多次指中美已展開談判有出入。



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貝森特：最快本周公布與個別國家達成協議

特朗普回應提問時，未再重提談判已經展開，又指自己尚未與任何中國官員會面，但聲稱北京因與美國貿易停擺。導致經濟「遭受巨大損失」。他同日稍早時間表示，將在未來兩星期內，與政府高層官員審視可能達成的貿易協議，以決定哪些可以接受。他又表示，中國希望談判達成協議，以終止競爭性關稅。

貝森特同日出席國會聽證會，稱「我們尚未與中國進行談判」。他表示，雖然目前的集中在與各國一對一談判，但如果各國能夠就共同的關稅領域達成共識，仍有可能與多國同時達成協議。他又認為，特朗普政府或最快於本星期內，宣布與「一些最大貿易夥伴」達成貿易協議，但他沒有透露可能的對象。