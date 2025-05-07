巴拿馬爆發示威　籲捍衛巴拿馬運河主權　反對與美國簽署協議

巴拿馬首都巴拿馬城5月6日爆發示威，上千民眾上街，要求捍衛巴拿馬運河主權，抗議政府與美國簽署安全合作備忘錄，及反對加拿大在該國一座露天銅礦的重新開放計劃。



法新社報導，巴拿馬有數千名學生和工人走上街頭，反對總統穆利諾（Jose Raul Mulino）政府去年3月與美國簽署的一項協議，該協議允許美軍部署在巴拿馬運河附近的前軍事基地。有示威者表示，巴拿馬是中立國家，而巴拿馬運河是為全球貿易所有人服務。

2025年5月6日，巴拿馬首都巴拿馬城，民眾抗議總統穆利諾（Jose Raul Mulino）與美國簽署安全合作備忘錄、允許美國軍艦和支援艦自由通行巴拿馬運河，並同意美軍在巴拿馬運河的三個前軍事基地部署軍隊。（Reuters）

巴拿馬和美國於4月簽署諒解備忘錄，提到兩國廣泛合作，若出現威脅就要保衛運河。巴方強調沒有放棄主權及違反憲法，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次宣稱要奪回巴拿馬運河控制權，甚至讓美國船艦免費通行。

示威者還要求穆利諾放棄重新開放加拿大露天銅礦的計劃，該計劃於2023年被法院叫停。以及在河上建造水壩以向運河提供更多水的計劃，該項目涉及重新安置數百個農村家庭。