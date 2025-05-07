印巴衝突｜印度稱炮火釀7死　巴基斯坦：26死46傷「全民」撐軍隊

印巴局勢一再升溫，兩國互控對方施襲，印度5月7日凌晨對巴基斯坦9個地點的「恐怖主義基礎設施」發動導彈打擊，作為對4月22日發生在印控克什米爾地區發生的26名遊客遭槍殺事件的回應。

巴基斯坦軍方上午表示，印方襲擊造成巴基斯坦至少26名平民死亡，46人受傷。隨後印度軍方則表示，巴基斯坦炮火造成印度7人死亡。有巴方高官稱，「全民」都支持巴軍打擊印度。



巴基斯坦軍方在聲明中表示，巴軍跨越實際控制線（即克什米爾的實際分界線）「肆意開火」，令無辜平民在「無差別射擊/砲擊」中喪生，並補充說印度軍隊正在採取相應的回擊措施。

巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）在社交平台X上發文，譴責印度發動了「懦弱和無端的襲擊」，並寫道：「巴基斯坦保留對印度襲擊作出果斷回應的絕對權利，堅決回應已經在進行中。」

2025年4月28日，圖為印度安全部隊人員在印控克什米爾地區首府斯利那加（Srinagar）街頭巡邏。（Reuters）

圖為2025年5月7日，印度對巴基斯坦發動攻擊後，巴控克什米爾（Kashmir）地區城市Muzaffarabad停電。（Getty Images）

據土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World），巴基斯坦信息廣播部長Attaullah Tarar表示「全民」都支持巴基斯坦武裝部隊：「我們是一個和平的民族，但當我們受到挑戰時，整個國家都會團結起來應對印度的侵略。」