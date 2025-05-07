中美瑞士破冰會5月10日舉行　貝森特：白宮貿易顧問不參加

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將在5月10日與中國國務院副總理何立峰等人在瑞士展開會談，路透社報道指，預料雙方就降低關稅展開一系列協商。若能成事，將成中美高官自今年3月以來的首次會晤。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於5月7日表示，將在瑞士與中國國務院副總理何立峰會面。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不會參加，美方還有貿易代表格里爾（Jamieson Greer）出席。貝森特在眾議院聽證會上，形容會面為「談判」，稱將在周六（10日）開始。



報道引述消息人士指，除關稅外，雙方團隊還討論取消特定產品關稅、美國取消小額包裹豁免機制（De Minimis）政策以及美國的出口管制清單等。

在瑞士行程傳出後，貝森特於霍士新聞節目中表示，今次會晤旨在緩和雙邊關係，「然後才能繼續向前進」，不過他未明確提及由哪一方率先致電交涉，僅說：「隨時間推移，雙方有很多接觸點」。

2025年5月6日，美國華盛頓，圖為貝森特在國會出席聽證會式發表講話。（Reuters）

中國商務部目前未回應具體談判議程，強調談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。