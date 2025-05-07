印度巴基斯坦交火｜多家亞洲航空公司更改航線

在印度和巴基斯坦局勢進一步惡化後，多家亞洲航空公司包括大韓航空公司和泰國國際航空公司避開巴基斯坦領空，或取消往返歐洲的航班。

路透社報道，大韓航空周三（5月7日）發表聲明說，由於印度和巴基斯坦之間的緊張局勢加劇，大韓航空已迴避巴基斯坦領空。往返於韓國仁川國際機場和阿拉伯聯合酋長國迪拜之間的航班則將停飛。

泰國航空同日宣布，由於南亞衝突導致巴基斯坦領空和機場關閉，泰航將改變飛往歐洲和南亞的航線。

印巴衝突：2025年5月7日，巴基斯坦控制的克什米爾地區首府穆紮法拉巴德，比拉爾清真寺遭到印度空襲後部分受損。(Reuters)

台灣長榮航空說，出於安全考慮，將調整往返歐洲的航班，以避開受印度和巴基斯坦戰鬥影響的空域。

另外，台灣中華航空也宣布，已啟動應急預機制，「採取一系列措施以確保乘客和機組人員安全」，但並未透露更多細節。

隨着印度和巴基斯坦這兩個擁核國家之間的戰鬥升級，法國航空和漢莎航空等多家全球航空公司也紛紛改變航線，以避免飛越巴基斯坦。

印巴衝突：2025年5月7日，一名女孩在印控克什米爾烏裏地區跨境砲擊中受傷被送院治療。（Reuters）

印度星期三宣布，對巴基斯坦境內和巴控克什米爾地區的九個恐怖主義基礎設施進行「精確打擊」，指這些設施是針對印度的恐怖襲擊的指揮地。

巴基斯坦表示擊落五架印度戰機以示報復，印度尚未確認戰機被擊落。

巴基斯坦國防部長阿西夫接受彭博社採訪時說，擊落印度戰機並非「敵對行為」，而是為了保衛巴基斯坦領土。