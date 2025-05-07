衛國戰爭勝利80周年之際　習近平在俄羅斯媒體發表署名文章

中國國家主席習近平5月7日將赴莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。在此次訪問之際，習近平在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章。文章全文如下：



今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。在這「梨花開遍了天涯」的季節，我即將對俄羅斯進行國事訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典，同英雄的俄羅斯人民一道重溫歷史、緬懷先烈。

俄羅斯2024年5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。（Reuters）

10年前的這個時候，我赴俄羅斯出席衛國戰爭勝利70周年慶典，專門會見了18位俄羅斯老戰士代表，他們曾在蘇聯偉大衛國戰爭和中國人民抗日戰爭戰場上浴血奮戰。老戰士們的錚錚鐵骨和堅毅神情我至今難忘。在過去幾年裏，加列耶夫大將、舒德洛少將等老戰士先後離世，我深切緬懷他們。從將軍到列兵，所有為世界反法西斯戰爭勝利建立卓越功勳的老戰士，我們都永遠不會忘記！英雄不朽，正氣長存！

在世界反法西斯戰爭中，中俄兩國人民並肩作戰、相互支援。在中國人民抗日戰爭的艱難時刻，蘇聯援華航空隊在南京、武漢、重慶等地「鷹擊長空」、阻擊日寇，許多飛行員獻出寶貴生命。在蘇聯偉大衛國戰爭最危急關頭，「東方佐爾格」——中國共產黨的優秀地下工作者閻寶航，向蘇方提供第一手情報。烽火歲月，蘇聯向中國提供大批武器裝備，中國也向蘇聯輸送急需戰略物資，兩國攜手在大漠戈壁開闢出一條國際「生命線」，為支援彼此反法西斯戰爭發揮了重要作用。兩國人民用鮮血和生命凝結的深厚情誼，如黃河之水奔騰不息，似伏爾加河寬廣深沉，成為中俄世代友好的不竭源泉。

80年前，包括中國、蘇聯在內的全世界正義力量同仇敵愾、英勇戰鬥，並肩打敗了不可一世的法西斯勢力。80年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在了團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口。偉大的俄羅斯作家列夫·托爾斯泰在《戰爭與和平》中寫道：「歷史是國家和人類的傳記。」歷史的記憶和真相不會隨着歲月流逝而褪色，帶給我們的啟迪永遠映照現實、昭示未來。我們要以史為鑑，從第二次世界大戰的深刻教訓和反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，共同創造人類更加美好的未來。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2024年5月16日在北京出席中俄建交75週年晚宴時握手留影（Reuters）

——我們要堅持正確二戰史觀。中國、蘇聯分別作為第二次世界大戰的亞洲和歐洲主戰場，是抗擊日本軍國主義和德國納粹主義的中流砥柱，為世界反法西斯戰爭勝利作出決定性貢獻。中國人民抗日戰爭開始時間最早、持續時間最長。在中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女前赴後繼、勠力同心，付出巨大犧牲打敗了窮凶極惡的日本軍國主義者，譜寫了抗日戰爭勝利的偉大篇章。在歐洲戰場，蘇聯紅軍以堅韌意志鍛造鋼鐵洪流，碾碎了納粹侵略者的野心，解放了被德國法西斯奴役的人民，書寫了蘇聯偉大衛國戰爭勝利的壯麗史詩。

歷史告訴我們，光明必將驅散黑暗，正義終將戰勝邪惡。紐倫堡國際軍事法庭、遠東國際軍事法庭把戰犯永遠釘在歷史的恥辱柱上，這兩場大審判的正義性質、歷史價值、時代意義不可撼動！一切歪曲二戰歷史真相、否定二戰勝利成果、抹黑中蘇歷史功績的圖謀都不會得逞！對於任何企圖開歷史倒車的行徑，不僅中俄兩國人民不會答應，世界各國人民也不會答應！

——我們要堅決維護戰後國際秩序。二戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國。中國和蘇聯率先在《聯合國憲章》上簽字，兩國在聯合國安理會的常任理事國地位是歷史形成的，是用鮮血和生命換來的。國際形勢越是變亂交織，我們越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，持續推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

今年也是台灣光復80周年。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。無論台灣島內形勢如何變化，無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。

中俄在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持。俄方多次重申，恪守一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中國政府和中國人民為實現國家統一採取的一切舉措。中方對此高度評價。

——我們要堅定捍衛國際公平正義。當今世界，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減。我提出推動構建人類命運共同體，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為了破解上述赤字，以公平正義為理念積極引領全球治理體系變革。

世界要公道，不要霸道。歷史和現實都表明，應對全球性挑戰必須堅持共商共建共享的全球治理觀，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和，踐行真正的多邊主義，兼顧各方合理關切，維護國際規則和秩序。我們堅信，世界各國人民都會選擇站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊。

中國和俄羅斯都是具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量。中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，不針對第三方，也不受制於任何第三方。雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。

中國和俄羅斯都是有着燦爛文明的偉大國家，中國人民和俄羅斯人民都是有着英雄血脈的偉大人民。80年前，我們經過奮起反抗，贏得了反法西斯戰爭偉大勝利。80年後的今天，我們要採取一切必要措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益，堅定做歷史記憶的守護者、發展振興的同行者、國際公平正義的捍衛者，攜手為人類前途命運爭取更加光明的未來。

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