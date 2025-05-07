克宮：普京與習近平8日會面　將簽署聯合聲明及一對一喝茶

中國國家主席習近平5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）於6日表示，普京將於8日與習近平會談，預定會面後簽署關於進一步深化關係和維護全球戰略穩定的聯合聲明。此外，還將簽署數份政府間文件。克宮指出，兩國領導人將就雙邊關係，以及國際廣泛問題討論。



普京訪華：圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS）

俄新社報道，烏沙科夫表示，普京與習近平的會談將先以小範圍形式開始，隨後將轉為擴大形式。雙方之後將簽署《關於進一步加強新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，以及《關於維護全球戰略穩定的聯合聲明》。他指出，這是今年以來，兩國領導人的第3次接觸，兩人1月曾視象會晤，2月24日電話交談。

烏沙科夫又稱，5月8日的會面結束後，普京和習近平將向媒體發表聲明，並在之後的一對一喝茶交流期間，探討兩國合作中最敏感、最核心的問題。

他表示，俄中峰會近年均加入了此交流形式。「茶敘期間，雙方將探討兩國戰略協作中最重要、最關鍵的議題，同時也將觸及那些最為微妙敏感的問題」。