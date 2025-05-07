默茨宣誓就任德國總理　習近平致電祝賀冀深化合作

德國聯邦議院5月6日進行總理選舉第二輪投票，德國聯盟黨（CDU/CSU）總理候選人默茨（Friedrich Merz）在第二輪投票中獲得325票，超過當選所需的316票，當選新任德國總理，並隨即在聯邦議院宣誓就職。



中國國家主席習近平其後致電默茨祝賀其當選，稱高度重視中德關係發展，願同默茨一道努力，秉持建交初心、鞏固政治互信、深化交流合作，開創中德全方位戰略夥伴關係新局面，引領中歐合作正確方向，共同促進世界和平穩定和發展繁榮。



圖為2025年5月6日，基督教民主聯盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz）在聯邦議院宣誓就任德國新任總理後，議員們紛上前道賀。（Reuters）

習近平指出，中德是全方位戰略夥伴。建交53年來，兩國堅持互尊互信、平等相待的相處之道，始終走互利互惠、共贏發展的合作之路，以高水平合作推動雙邊關係持續健康發展。

他又稱，當今世界變亂交織，單邊主義、保護主義逆流湧動，作為世界第二、第三大經濟體和具有全球影響的大國，中德兩國理當順應歷史大勢，加強團結合作，增進兩國人民福祉，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

圖為2025年5月6日，基督教民主聯盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz）在聯邦議院宣誓就任德國新任總理。（Reuters）

李強致電祝賀 期待與默茨建立良好工作聯繫

國務院總理李強同日也致電祝賀默茨當選德國總理，表示中德是全方位戰略夥伴，雙方各領域務實合作成果斐然、前景廣闊。平等互惠、合作共贏是兩國共同作出的歷史選擇，也是中德關係最鮮明的特色。他期待與默茨建立並保持良好工作聯繫，深化交流、共促發展，增進理解、凝聚共識，不斷充實中德全方位戰略夥伴關係內涵，引領中德、中歐合作正確方向。

於6日上午舉行的第一輪投票中，默茨按慣例被提名為總理候選人。但由於其在第一輪投票中只獲得310張贊成票，未能達到當選總理所需的316票，因此需進行第二輪投票。