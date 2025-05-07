首批145%關稅中國貨船抵洛杉磯　美媒：貨量減半　料消費品將短缺

美媒周二（5月6日）指，首批載有面臨145%「對等關稅」中國貨物的貨船正陸續抵達洛杉磯港，港口負責人指這些船載有的中國貨減少超過一半。有物流公司表示，因關稅影響造成的進口量下降，預計很快導致消費商品短缺。



洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，本週港口貨運量與去年同期相比，下降了約35%，目前進港船隻載有的中國貨物減少了50%以上。洛杉磯港原本預計5月有80艘船到港，但其中20%已被取消。6月也取消13次到港安排。

洛杉磯港執行董事塞羅卡2024年1月發表演講（Getty）

許多進口商取消先前訂單，因為美國企業不願為高額關稅買單，中國商品已漲價一倍以上。

物流公司飛協博（Flexport）行政總裁彼得森（Ryan Petersen）表示，一些零售商寧可付費將產品積壓在中國倉庫，也不願進口到美國支付關稅。他補充道，這可能導致交貨量下降60%：「庫存售完只是時間問題，然後你就會看到短缺。到那時，價格就會上漲。」

美國零售聯合會預計，2025年下半年美國進口量預計將同比下降至少20%。來自中國的進口下降幅度將更加明顯，摩根大通預計將減75%至80%。