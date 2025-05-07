習近平抵俄羅斯前　烏克蘭連續3天襲莫斯科　迫使大部份機場關閉

俄羅斯星期三（5月7日）說，在紀念蘇聯戰勝納粹德國80周年之際，烏克蘭無人機夜間襲擊莫斯科，暴露了基輔正在實施「恐怖主義行為」。



路透社報道，莫斯科市長說，俄羅斯防空部隊星期三擊落14架烏克蘭無人機，這是基輔連續第三天襲擊俄羅斯首都。

在中國國家主席習近平即將訪俄的幾個小時前，無人機迫使莫斯科大部份機場關閉。基輔已明確表示反對習近平此次訪問。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在與記者的通話中說：「基輔政權繼續暴露其本質，以及其恐怖主義行為的傾向。」

佩斯科夫說，俄羅斯正在竭盡全力確保紀念活動的安全。包括巴西和中國在內的世界各國領導人將於本週出席紀念活動。莫斯科紅場閱兵將於星期五（9日）舉行。

他說：「我們的情報部門和軍隊正在採取一切必要措施，確保偉大勝利慶典在平靜、穩定、和平的環境中舉行。」

當被問及俄羅斯將如何應對無人機襲擊時，佩斯科夫說，俄羅斯提出的在慶典期間與烏克蘭停火三天的提議仍然有效。

克里姆林宮說，俄羅斯將遵守停火協議，但如果烏克蘭發動襲擊，他們將作出回應。

烏克蘭總統澤連斯基稱上述停火協議毫無意義，並表示願意根據美國3月份提出的提議，在至少30天內無條件停火。

烏克蘭官員星期三說，俄羅斯夜間對基輔和其他烏克蘭城市發動猛烈的無人機和導彈襲擊，導致首都一對母子喪生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

