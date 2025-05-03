特朗普發AI合成圖扮教宗　被批「充滿冒犯」

當地時間5月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在「真實社交」（Truth Social）平台發布了一張自己身穿教宗服的圖片。隨後，美國白宮在X平台官方賬號迅速轉載了這張「特朗普教宗」圖。



在評論區，有不少網友指責特朗普此舉「充滿冒犯」，並批評白宮轉載的行為。

「MAGA陣營的人，請給我解釋解釋，這個所謂『有信仰的人』為甚麼在徹頭徹尾地嘲弄那些虔誠的信徒？而且，那個該死的白宮賬號還轉發了，所帶來的羞恥感簡直令人無法容忍。」

「作為美國總統，在教宗去世幾天後發佈自己擔任教宗的照片，這既不滑稽，也不符合政治家風範和尊重他人的行為。相反，這展現了一個自以為是的人的無比傲慢和幼稚行為，他自以為高高在上，無所不能，是所有人的領袖。」

「禮儀和得體的舉止已正式消亡。我想不出還有甚麼比這更褻瀆神明、反基督教、更具冒犯性的事情。」

也有網友替特朗普說話，認為他只是在開玩笑，此舉無傷大雅。

「只有那些尊崇教宗的人才會被冒犯。而尊崇教宗才是一種『褻瀆』行為。他發布這張圖片和其他任何服裝展示沒什麼區別。」

「特朗普很會開玩笑。他坐在那裏一邊笑，一邊在評論區嘲諷那些討厭他的人。」

當地時間4月29日，在被問及誰應該成為新教宗時，特朗普曾開玩笑表示：「我想當教宗。」他還稱，自己會是擔任天主教下一任領袖的「首選」

2025年4月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭出席在梵蒂岡舉行的教皇方濟各葬禮。（Reuters）

美國政治新聞網站Politico指出，美國從未出過教宗。作為美國總統、億萬富翁且結過三次婚的特朗普，「教宗特朗普」這一稱號顯然只能存在於他的自我幻想中。

當地時間4月21日，羅馬教皇方濟各（Pope Francis）去世，享年88歲。4月26日，方濟各的葬禮在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行。

2025年4月26日，教宗方濟各的葬禮彌撒在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。（Reuters）

根據梵蒂岡方面的傳統，教宗去世後兩到三週內，羅馬天主教會的樞機主教（紅衣主教）將進行秘密會議，投票遴選繼任者。

特朗普出席方濟各葬禮後，其着裝受到批評。當其他政要和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）均身着黑色服飾時，這位美國總統卻堅持他常穿的海軍藍色西裝、藍色領帶，並佩戴美國國旗胸針。

本文獲《觀察者網》授權轉載

