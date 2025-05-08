歐盟：倘與美國關稅談判失敗 將於8日公布下一步反制措施細節
撰文：劉耀洋
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歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）5月7日表示，如果與美國的關稅、貿易談判失敗，歐盟委員會將於周四（8日）公布下一步反制措施的細節。
路透社報道，塞夫喬維奇7日於新加坡與東南亞國家簽署數位貿易協定後舉行的記者會上表示：「我們明日將宣布下一步的準備步驟，包括可能的再平衡措施，以及對進一步磋商至關重要領域的措施。」
塞夫喬維奇強調，與美方進行貿易談判目前仍是優先選項，但歐方不會為達成協議而不惜一切代價。他補充指，將與歐盟成員國及各行業密切合作，做好準備應對各種情況。
歐盟4月批准對總額達210億歐元（約1,845億港元）的美國商品徵收25%關稅，包括小麥、電單車和服裝等產品，但在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布暫緩「對等關稅」90天後，上述反制措施也被暫緩至7月。
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