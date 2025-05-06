歐盟：將準備好應對美國關稅　所有選擇都在檯面上

路透社報道，歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）周二（5月6日）表示，歐盟將準備針對美國在特朗普（Donald Trump，又譯川普）90天貿易談判期間對歐盟進口產品徵收的多項關稅採取反制措施，並將考慮所有選項。他亦表示，與美國透過談判解決問題仍是歐盟明確且希望的結果。



塞夫喬維奇稱，美國的關稅目前涵蓋歐盟對美商品貿易的70%，在美國對藥品、半導體和其他產品進行進一步調查後，這一比例可能會上升到97%。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

他在歐洲議會的一場辯論中表示：「我們現在需要美國表現出願意為達成公平、均衡的解決方案而努力。」

歐盟27國面臨美國對鋼鐵、鋁和汽車徵收25%的進口關稅，以及對幾乎所有其他商品徵收 10%的「對等關稅」。在美國總統特朗普暫緩90天後，對等關稅可能會升至20%。

塞夫喬維奇表示，歐盟將利用7月8日之前的暫停時間來準備進一步的再平衡措施，並確保在談判失敗的情況下有一個公平的競爭環境： 「所有選擇都擺在檯面上。」

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

歐盟已暫停對鋼鐵關稅採取反制措施，為談判留出空間，儘管似乎只取得有限的進展。塞夫喬維奇稱，他們也將防範特朗普關稅壁壘導致的貿易轉移，可能造成進口激增。他補充道，為監測貿易轉移而成立的特別工作小組將在5月中旬得出首批結果。