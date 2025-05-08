印巴衝突｜空襲增至31死57人傷 巴基斯坦總理：印度必須承擔後果
撰文：莊勁菲
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印度與巴基斯坦爆發20年來最嚴重衝突，兩國互相開火。印度5月8日凌晨空襲巴基斯坦多地，已造成31人死、57人傷。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）表示，印度必須為其「懦弱的襲擊承擔後果」。而印度方面也有至少15人死亡，30多人受傷。
巴基斯坦軍方稱，印度空襲還造成一座清真寺被毀。該國激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）稱，其領導人在襲擊中失去了10名家庭成員。
巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）接受美媒訪問時指，巴方正努力避免與印度爆發全面戰爭，巴軍同時亦為相關情況做好準備。
路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三在白宮表示：「他們已經針鋒相對，所以希望他們現在能夠停下來。」特朗普還表示，他「非常了解」印度和巴基斯坦，希望「看到他們解決問題」。他又指如果幫得上忙，他會提供協助。
印度報復上月克什米爾地區槍擊事件，周三凌晨向巴控克什米爾地區9處地點發動空襲。巴基斯坦隨即報復，聲稱擊落至少5架印度戰機及1架無人機，但印方否認。
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