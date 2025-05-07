印巴衝突升級　大量航班避開巴基斯坦領空　航班繞道圖熱傳

印度與巴基斯坦衝突升級，印度5月7日凌晨發動軍事行動空襲巴基斯坦，此前巴方也因安全局勢升級，發布從7日起關閉領空48小時的通告，暫停全國所有機場的國內與國際航班，巴方之後撤回通告。但據外媒報道，主要航空公司正在避開巴基斯坦領空，不少航空公司要改道或取消航班。



根據飛機追蹤網站FlightRadar 24紀錄的圖表顯示，僅有數量極少航班穿越巴基斯坦領空，多數航班仍繞行。

據巴基斯坦傳媒SAMAA TV報道，當地民航局（CAA）在發布暫時關閉領空48小時的通告後撤回，並恢復拉合爾（Lahore）和卡拉奇（ Karachi）等主要城市的正常飛行。但巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）所有航班仍未恢復，進出航班均需轉飛卡拉奇機場。

巴基斯坦民航局在一份聲明中表示：「鑑於地區局勢不斷變化，建議乘客與各自的航空公司保持聯繫，以獲取有關航班的最新信息。」