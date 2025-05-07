巴基斯坦聲稱擊落六架印度戰機　中國戰機與導彈大顯神威

巴基斯坦三軍新聞局5月7日對媒體證實，印巴衝突至今巴基斯坦已經擊落了6架印度戰機。包括3架法國陣風式戰鬥機，以及蘇30和米格29各一架。另外還有一架以色列製「蒼鷺」無人機。而巴基斯坦參戰戰機則全部安全返回。

一天擊落六架，而且都是印度現役主力戰機，這個戰爭成果震驚了各國軍事媒體和軍迷！印度空軍總共只有789架戰機，如果照這個消耗速度，連續打上三個月時間，印度空軍就算不被巴基斯坦團滅，戰鬥力也得報廢。印度空軍的戰鬥實力真是差得可以！

坊間都知道，以巴基斯坦自己的軍工技術水平，是不可能有那麼厲害的地空或空空作戰平台的。巴基斯坦也有自己的導彈防空系統，但是它那些導彈用來打麻雀可以，打飛機就有些力不從心。

所以人們現在普遍猜測，巴基斯坦是用採購自中國的空空或地空作戰平台，擊落了印度飛機。那麼這樣一來，這個戰果就很有看點了。

我們知道，印度的軍事實力是高於巴基斯坦的。而且印度採購的軍機也多來自法國、俄羅斯、美國等幾個戰機技術成熟國家，都是這些國家比較先進的熱銷軍機型號。而巴基斯坦的戰機和防空系統則主要從中國採購。戰機包括梟龍，防空系統包括紅旗-9P與同樣從中國採購的LY-80中程防空系統、ZDK-03預警機等構成。

和法國、俄羅斯、美國相比，中國在這方面的技術其實屬於後來者。有些戰機和武器平台系統還是在八九十年代及兩千年後引進消化吸收其它國家成熟技術基礎上開發的產品。

印巴衝突：2025年5月7日，巴基斯坦控制的克什米爾地區首府穆紮法拉巴德，比拉爾清真寺遭到印度空襲後部分受損。(Reuters)

因為雙方從未有過直接在戰場上交手的紀錄，別說普通軍迷網友，就是相關國家的軍工單位和相關部門專家，也不知道它們一旦在戰場上真刀真槍幹起來到底會怎樣。

但是這次印巴衝突給雙方提供了一個很好的比拼機會。這一仗下來，一下子就檢驗出了雙方武器系統的技術成色。中國這個學生後來居上、厚積薄發，明顯已經超過了俄羅斯和法國。

此戰不僅打垮了印度空軍的傲氣，讓印度以後在與他國得邊境衝突中不敢再那麼自大，也（至少）打垮了俄羅斯和法國軍機的神話，以後這這兩個國家的戰機銷售肯定會因此受挫。而中國的梟龍戰機和導彈防空系統則經受住了實戰檢驗，必然會引起各國防務部門關注。

中國軍機和防空系統的戰績相信也一定會引起美國和台灣軍方的關注。在可預見的未來，中國和其它國家或地區發生軍事衝突的可能不大，但是圍繞國家統一和中美地區主導權爭奪，兩岸之間發生衝突並把美國捲進來的可能還是相當大的。

中國戰機和防空系統在實戰中表現這麼出色，對美軍和台軍都會構成心理壓力，在一定程度上有助於遏制台獨和美國的軍事介入衝動。