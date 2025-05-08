政府接管後英國鋼鐵首派定心丸 招聘逾180名員工提振生產
撰文：官祿倡
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位於斯肯索普（Scunthorpe）的英國鋼鐵（British Steel）廠房早前在政府接管下免遭「熄爐」。公司於周三（5月7日）就生產事宜表態，指將在17日招聘182名新員工，以支持生產。
據《衛報》報道，公司指將爲斯肯索普鋼鐵廠招聘165名新員工，還將爲分別位於Teesside與Skinningrove兩地的工廠招聘共17名新員工。
一個代表英國鋼鐵產業的工會組織秘書Alun Davies就指，斯肯索普鋼鐵廠長期面臨人手短缺，工人此前不得不加班應對繁重的生產工作，認為增聘人手有助解決問題。
英國鋼鐵於2020年被中資企業敬業集團收購，早前因財困面臨倒閉，後被政府接管，工廠還急需獲得充足原料維繫生產，否則生產設備就會因高爐熄火、溫度驟降而受損，英國上個月緊急從澳洲採購超5.5萬噸原料「救急」。
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