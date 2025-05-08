巴基斯坦總理透露空戰細節：僅用幾個小時 敵人就已屈服

印軍越境襲擊致印巴局勢驟然升級，事件仍在持續發酵。



巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）當地時間5月7日晚間發表全國講話，證實巴軍擊落了5架印軍戰機。他再次譴責印度發起的「懦弱」襲擊，稱巴軍對印軍造成了「時間都無法癒合的創傷」。早些時候，他當天下午對議會發表講話讚揚本國軍隊「勇敢無畏」的表現，強調巴軍正保持全天候戰備狀態，巴完全有權全力作出回應，印度將為襲擊承擔後果。

一名巴高級安全消息人士稱，雙方共有125架戰機參與了持續一個多小時的戰鬥，但印巴飛機都沒有離開本國領空，導彈交火距離一度超過160公里。一名法國高級情報官員已對美媒證實，一架法制「陣風」戰機被巴軍擊落，這是「陣風」遭遇的首次戰鬥損失。

與此同時，各國繼續對事件作出表態，多方要求迅速降級衝突。美國總統特朗普呼籲印巴雙方「停止戰鬥」，並稱願意提供幫助；土耳其總統埃爾多安與夏巴茲・謝里夫通話，稱支持巴基斯坦在危機中採取的「冷靜和克制的政策」。英國首相斯塔默稱已「緊急」與印巴溝通，鼓勵對話以實現降級。

2025年5月7日，一名巴基斯坦陸軍士兵站在Bilal清真寺前，該清真寺在巴控克什米爾首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）遭到印度空襲後遭到破壞。（Reuters）

謝里夫：對印軍造成「時間無法癒合的創傷」

綜合巴基斯坦《黎明報》等報道，夏巴茲・謝里夫當天下午在首都伊斯蘭堡向巴基斯坦議會發表講話說，印度在襲擊中出動了數十架戰機，造成26名無辜平民喪生、46人受傷。

夏巴茲・謝里夫稱讚巴基斯坦軍方「應對敵機」的表現，強調巴軍正保持全天候戰備狀態。

「幾天前，印度自豪地炫耀其購買的陣風戰機。但人們還是不應該太驕傲，」夏巴茲・謝里夫對議員們說，「這些飛機以戰鬥隊形從那裏起飛，但我們的空軍也做好了準備。」

他補充道：「我們是一個擁有核武器的國家，也是一個具備常規作戰能力的國家。沒有比這更高的尊重和榮譽了。」

夏巴茲・謝里夫言畢，議員們在議會大樓里高喊「巴基斯坦萬歲」。

夏巴茲・謝里夫還重申，國家安全是絕不容妥協的底線，巴基斯坦將繼續堅定捍衛其領空和主權。他表示，巴基斯坦不會容忍任何對國家主權和安全進行破壞的行為，同時呼籲國際社會正視印度在該地區的破壞性角色。

夏巴茲・謝里夫沒有詳細說明巴基斯坦將如何回應印度的襲擊，此前他稱這次襲擊為「戰爭行為」。

根據7日早些時候的一份聲明，巴國家安全委員會明確授權武裝部隊採取一切必要措施，捍衛國家主權與人民安全，並保留「自主選擇時間、地點及方式」進一步反擊的權利。

夏巴茲・謝里夫在當天晚間發表的全國講話中說，印度將不得不為其「懦弱」的襲擊承擔後果。「也許他們還以為我們會退縮，但他們忽略了我們是一個建立在勇氣之上的國家。」

夏巴茲・謝里夫說，巴軍「只花了幾個小時」就迫使敵人屈服了。

他形容，巴空軍戰機對印軍予以重創，造成「時間都無法癒合的創傷」。

「我們的戰機在天空掀起風暴，敵軍發出哀嚎。那5架曾是印軍昔日驕傲的戰機，如今已化為灰燼殘骸。」

夏巴茲・謝里夫誓言，印度將為昨夜空襲中遇難者所流的「每一滴血」付出代價。

「這個怯懦之敵襲擊手無寸鐵的平民，卻自以為強大。但昨夜我們證明，巴基斯坦懂得如何在自衛中予以強有力回擊。全體國民向武裝部隊的英勇無畏致敬。」夏巴茲・謝里夫說。

2025年5月7日，巴基斯坦巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur），人們聚集在一起，參加在印度空襲中遇難的伊斯蘭學校的葬禮祈禱。（Reuters）

法國官員證實：「陣風」遭遇首次戰鬥損失

印控克什米爾地區4月22日發生針對遊客的槍擊事件，造成重大人員傷亡，印方認定巴基斯坦與槍擊事件有關聯。兩國此後都採取強硬措施，引發局勢升級。

當地時間5月7日凌晨，印度新聞信息局發表聲明稱，印度空軍發動「辛杜爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦境內的「恐怖主義設施」進行了襲擊，攻擊了巴基斯坦9處目標（其中5處位於巴控克什米爾）。

根據一名巴基斯坦三軍公共關係局（ISPR）官員透露的最新數據，巴基斯坦以及巴控克什米爾遇襲死亡人數已上升到31人，另有57人受傷。

巴基斯坦安全部門消息人士此前透露，巴方「出於自衛」擊落3架法制「陣風」戰機、1架蘇-30戰機和1架米格-29戰機。此外，印度1架「蒼鷺」無人機也被擊落。另一名巴基斯坦政府高級官員證實了這一名單，但印度官員尚未對這一說法作出回應。

觀察者網軍事觀察員分析，根據目前網傳在印度旁遮普邦卡蘭村拍攝的墜機殘骸視頻，可確認殘骸中有法國製造的「米卡」空空導彈及其發射架，該武器可用於「陣風」和幻影2000戰機；另外殘骸中還有疑似是法國製造、用於幻影2000戰鬥機的M53渦扇發動機。

據美媒報道，巴方擊落「陣風」的消息已得到法國官員的證實。

一名法國高級情報官員告訴美媒，一架由印度空軍操作的「陣風」戰鬥機被巴基斯坦擊落，這是「陣風」戰機首次遭遇戰鬥損失。

這名官員還說，法國當局正在調查是否有不止一架「陣風」戰機在夜間被巴基斯坦擊落。

巴基斯坦一名高級安全消息人士對美媒透露，此次印巴空戰是近期航空史上規模最大、持續時間最長的混戰之一，

消息人士稱，共有125架戰鬥機激戰超過一小時，雙方均未離開自己的領空，導彈交火距離有時超過160公里。

巴基斯坦國防部長阿西夫7日對美媒表示，印度的最新襲擊似乎想要擴大兩國之間的衝突，但巴基斯坦正「試圖避免」爆發一場全面戰爭。

他抨擊印度的致命襲擊是「明確無誤的侵犯行為」。

「（印度）越過了國際邊界。」阿西夫告訴美媒記者，「這是明確無誤的侵犯行為，是試圖擴大衝突，而且可能會將衝突轉化為對該地區來說更加廣泛和更加危險的局面。」

他堅稱，在印度不斷推高地區緊張局勢之際，巴基斯坦軍方已做好應對「全面戰爭」的準備。

阿西夫補充道：「接下來會發生什麼呢？我們已做好應對全面戰爭的準備。這一點毫無疑問，因為印度正在加劇衝突的烈度和風險。所以我們不能放鬆警惕。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

