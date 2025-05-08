教宗選舉｜通心粉都不行　秘密會議期間嚴格飲食規矩背後有段故

梵蒂岡周三（7日）起舉行閉門會議（Conclave）選舉新教宗，不過迄今（8日）西斯汀教堂（Sistine Chapel）煙囪再冒起黑煙，顯示選舉第2天早上的投票仍未選出新教宗。閉門選舉會議舉行期間，為防止作弊，從13世紀開始，梵蒂岡就立下超嚴格吃飯規矩，14世紀中葉雖放寬飲食，但監控傳統延續至今。



為杜絕任何夾帶訊息的可能，全體人員禁止食用「無法一眼看穿」的食物，包括原隻雞、意大利餃（Ravioli）甚至通心粉（Rigatoni）等料理，以防廚師在食物內部藏匿紙條。另外，酒水必須以透明玻璃瓶盛裝，布質餐巾須攤開檢查後才能使用，排除上面有特殊的文字或符號暗號。

食物經由牆上「轉盤」（ruota）送入會議廳，送餐前須經專人檢查，確認無毒且未夾帶訊息。

教宗選舉：西斯汀教堂（Sistine Chapel）上方的煙囪5月8日再冒起黑煙，意味尚未選出新任教宗（Reuters）

現行規則源於1274年教宗額我略十世（Gregory X）的鐵腕改革。當時為終結長達3年的選舉僵局，他頒布「閉門會議」制度：若3天未選出教宗，樞機每日僅能進食一餐；8天後改為只供應麵包與水。此條款雖在14世紀中葉由克雷芒六世（Clement VI）放寬，但「隔離投票」的核心精神延續至今。

本次會議周三開始，預計持續數天。近代以來，沒有一次會議持續超過5天。2013年，選舉教宗方濟各的會議僅持續2天。

到了現代，科技也可能成為「突破口」，就此，梵蒂岡在西斯汀教堂附近使用訊號幹擾器，以防止在秘密會議之外進行的電子監控或通訊。紅衣主教們也必須從周二開始，交出他們的手機和所有電子設備，等到秘密會議結束後才能取回他們的設備。