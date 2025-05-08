印巴衝突｜巴基斯坦：在克什米爾炸毀印度軍事設施　40至50印兵亡

印度與巴基斯坦衝突一再升級，巴基斯坦5月8日表示，巴方軍隊在克什米爾展開空襲印度軍事設施的行動，有40至50名印度士兵死亡，印方目前未證實消息。巴基斯坦又指在全國擊落25架來自印方的無人機，印度8日則指摧破巴基斯坦拉合爾（Lahore）防空系統。



巴基斯坦信息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）8日稱「我們炸毀實際邊界（de-facto border）上的印度軍事設施」，又指邊界一帶有40至50名印度士兵死亡。

印巴衝突：2025年5月7日，巴基斯坦控制的克什米爾地區首府穆紮法拉巴德，比拉爾清真寺遭到印度空襲後部分受損。(Reuters)

印度目前未證實消息，僅指巴基斯坦向印度北部和西部多個軍事目標發射無人機和導彈，遭印方攔截，又稱印度武裝部隊襲擊巴基斯坦多處地點的防空雷達和系統，稱巴基斯坦拉合爾（Lahore）防空系統已被摧毀。

巴基斯坦則僅指多架來自印度的無人機襲擊巴基斯坦，其中一架突破防線，打擊到拉合爾附近的一個軍事目標，巴基斯坦又稱在全國擊落25架來自印方的無人機。

印巴衝突連日造成多日傷亡，兩國互控對方襲擊，據美媒引述巴基斯坦軍方指，5月7日有至少31名平民死亡。印度一方則指在克什米爾地區有至少16人死亡。