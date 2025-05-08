Bill Gates擬20年內捐幾乎全部身家斥Elon Musk「殺最貧窮兒童」

美國富豪、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）周四（8日）表示，自己的新目標是，20年內捐出幾乎全部財富。他還批評全球首富馬斯克（Elon Musk）殺害世上最貧窮的兒童。



比爾蓋茨在比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation，簡稱「蓋茨基金會」）網站發文稱：「在蓋茲基金會成立後的前25年裏，我們捐贈超過1,000億美元。在接下來20年裏，我們的捐贈將增加一倍。」

他稱，未來20年，將透過蓋茲基金會捐出自己幾乎全部的財富，用來挽救和改善世界各地的生命，到2045年12月31日，蓋茲基金會將永久關閉。

比爾蓋茨接受英媒採訪時還談及馬斯克，稱：「世界首富殺害世界上最貧窮兒童的畫面並不美好。」由馬斯克領導的政府效率部關閉了美國際開發署（USAID），USAID此前曾為從兒童疫苗到緊急糧食援助等各種項目提供數十億美元的資金。