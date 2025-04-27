細女創業「不做二世祖」集資388萬　Bill Gates：曾憂她伸手要錢

美國富豪、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的小女兒菲比蓋茨（Phoebe Gates），和她的前室友奇亞妮（Sophia Kianni）一起創業，推出時尚比價電商平台「Phia」，主打整合4萬個網站的時尚單品價格，供消費者對比參考。不過菲比沒向老爸求助，而是自己籌得50萬美元（約388萬港元）資金。蓋茨也坦言，自己一度認為女兒會向他「伸手」，好在沒有發生。



據《紐約時報》，「Phia」取自菲比和奇亞妮二人的名字，已於4月24日上線。菲比說：「我們就是那種會為衣服吵架、在各大購物網站瘋狂比價的室友，也知道有成千上萬女生跟我們一樣。」

2023年1月9日，加州洛杉磯，比爾蓋茨（Bill Gates）的小女兒菲比蓋茨（Phoebe Gates，右）和她的前室友Sophia Kianni（左）一起參加她們參與舉辦的女性創辦人雞尾酒會。（Getty Images）

父親蓋茨剛得知女兒要創業時，擔心她可能會來伸手要錢。但他又表示，自己怕對女兒要求太嚴格，或是心軟資助 ：「幸運的是，這種事從未發生過。」

菲比和奇亞妮已從創投基金Soma Capital籌得10萬美元，又從史丹福大學獲得了社會創業計劃提供的25萬美元。在多次遭拒後，她們終於獲得包括來自天使投資人的另外50萬美元。

2024年，21歲的菲比僅花3年，從史丹福大學以人類生物學學位畢業。對於人們對她創業「還不是靠父親」的言論，菲比承認 ：「這很大一部分是真的。如果沒有父母，我永遠不可能去史丹佛，不可能擁有如此美好的成長經歷，更不可能感受到做事的動力。但我內心也承受着巨大的壓力。」