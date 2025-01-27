Bill Gates：美中關係需更多雙贏　國際合作事務不離這兩大國

「如果我們有更多的雙贏元素，那就太好了。」美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation，簡稱「蓋茨基金會」）聯席主席、微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）日前接受美國《華爾街日報》採訪談及中美關係時如此表示。



據《華爾街日報》1月26日報道，蓋茨與該報主編塔克（Emma Tucker）最近進行了一次對話，討論了新上任的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他的「第一兄弟」馬斯克（Elon Musk）、美中關係等政治話題，以及一系列圍繞他本人的爭議。

2024年1月13日，德國慕尼黑，《華爾街日報》主編塔克 (Emma Tucker) 在數位生活設計（DLD）創新會議上發表講話。 （Getty Images）

當塔克問蓋茨如何看待未來美中關係走向時，蓋茨指出美國和中國需要一種更加平衡的關係。

「如果我們在這段關係中有更多的雙贏的元素，那就太好了」。他補充說，雖然這看上去像是一件很小的事情，但如果考慮到氣候、衛生保健、戰爭、反恐等需要國際合作的重要事務，都需要這兩個超級大國。

在中國，蓋茨有個親切的外號——「中國人民的老朋友」。自1994年推動Windows 95在中國落地並會見兩位中國科學家以來，蓋茨多次訪問中國，是最早意識到中國市場重要性並在中國市場取得巨大成功的美國企業家之一。

2018年11月6日，中國外交部部長王毅在會見蓋茨基金會主席比爾‧蓋茨（Bill Gates）。（Getty Images）

退出美國微軟公司董事會之後，蓋茨都是以蓋茨基金會聯席主席的身份訪華，並將重心轉移到加強與中國在環保、健康、農業、減貧等領域的合作上。疫情期間，蓋茨基金會向中國提供500萬美元緊急贈款，用於幫助中國相關合作夥伴加速在新型冠狀病毒感染的流行病學、應急干預實施和醫藥產品研發等方面的工作。

2023年，蓋茨作為疫情後首批來中國訪問的美國企業家之一，受到了中國領導人的接見。當時，蓋茨對媒體表示，「這次回來我感到很激動」。

2018年4月16日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）在法國巴黎愛麗舍宮會見比爾·蓋茨（Bill Gates，右）。 （Getty Images）

鑑於蓋茨基金會致力於用科技創新減少人類健康和發展領域的不平等現象，蓋茨告訴塔克，他與世界各國領導人保持着聯繫。比如，他最近與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通過話，但沒有與他們討論過如何與特朗普相處這一話題，他笑着說「在這個問題上，他們得靠自己」。

蓋茨透露，特朗普當選後，他們共進了一個持續3小時的「有趣的」晚餐，他們的聊天內容集中在如何應對全球健康挑戰上。

「我覺得他精力充沛，期待着幫助推動創新。」蓋茨說，「坦率地說，他對我提出的問題表現出極大的興趣，給我留下了深刻的印象。」

2024年9月26日，比爾‧蓋茨（Bill Gates）在紐約市巴黎劇院舉行的「下一步是什麼？比爾·蓋茨的未來」會議上發表特別對話。（Getty Images）

去年美國大選中，美國科技大佬紛紛「站隊」特朗普，但蓋茨被曝向民主黨候選人、前副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）捐款5000萬美元。當時，蓋茨在一份聲明中向爆出此事的美國《紐約時報》表示，他「支持明確承諾將在美國及全球改善醫療健康、減少貧困和與氣候變化作鬥爭的候選人」。但直到大選最後，蓋茨都沒有公開支持賀錦麗。

另一位美國科技巨佬則展現出與蓋茨截然相反的態度。美國億萬富翁馬斯克去年不僅為特朗普的競選活動砸錢，還積極參與特朗普的競選集會，親自下場為他拉選票。特朗普當選後，馬斯克不僅因與特朗普的親密關係被稱為「第一兄弟」，還被任命為一個新成立的「政府效率部（DOGE）」領導人。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

對於馬斯克新領導的「政府效率部」，蓋茨對塔克表示，他支持通過該部來減少聯邦政府的支出，認為這有助於減少財政赤字，防止未來出現財務問題，是「一件很有價值的事情」。

儘管蓋茨估計，他與馬斯克已有18個月沒有直接交談了，但蓋茨「敬佩馬斯克做的很多偉大的工作」。蓋茨表示，如果他是馬斯克並負責「政府效率部」，他會考慮在各個領域尋找節省開支的方式，包括養老金、國防和醫療等領域。不過，他也「有點擔心」，如果過度削減預算，可能會影響到一些長期有益的項目，尤其是在治療艾滋病這樣的重要領域。

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）開展第二任美國總統任期當日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓 Capital One體育場的講台上做出疑似納粹禮的手勢。（Reuters）

「如果你切斷這些，不僅人們可能仍會在有治癒方案的條件下死去，而且在非洲，情況可能會比沒有治癒方案時更糟。」蓋茨強調，「我希望保留能拯救所有這些生命的那半個百分點（的預算支出）。」

除了政治話題外，蓋茨還與塔克聊起了一些關於他個人的問題。蓋茨回顧童年表示，如果他是出生於現在這個時代的小孩，他可能會因一些行為被確診為「自閉症譜系障礙」。不過也因為他與生俱來的在數學、科學領域的專注力，幫助他取得了今天的成就。

蓋茨還提到了一個他最具爭議的朋友性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。蓋茨坦言，與愛潑斯坦的交往是一個巨大的錯誤。他原本希望通過愛潑斯坦推動全球健康慈善事業，但最終意識到自己被利用了，這也最終導致了他與梅琳達·蓋茨的離婚。《華爾街日報》在此前的報道中稱，愛潑斯坦用蓋茨的婚外情威脅他。

圖為2015年9月24日，比爾蓋茨和梅琳達於紐約出席記者會。（Reuters）

蓋茨承認，與梅琳達·蓋茨離婚是他人生中「最後悔的錯誤」。目前，兩人均已從這段27年的婚姻中走出，開始與其他人約會，但他們仍保持着友好關係。蓋茨說：「我們有三個孩子和兩個孫子，所以經常會有家庭聚會。孩子們過得很好，他們有着良好的價值觀。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

