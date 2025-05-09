關稅戰｜美媒：美擬最快下周降低中國關稅　從145%減至約50%

美國《紐約郵報》（New York Post）5月8日報道，中美級官員周末（10日）將在瑞士進行貿易談判之際，美國政府正考慮最快下周將對華關稅從145%降至最低50%。 報道引述接近談判的消息人士稱，特朗普對中國商品徵收的懲罰性關稅，料將降低至 50%至54%之間。同時，美國對南亞國家的貿易稅將削減至25%。



相關報道未獲官方證實，白宮發言人德賽（Kush Desai）發聲明稱，關稅決定由總統直接做出，其他任何消息都只是純粹的猜測。但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的同日稱，預計中美周末在瑞士舉行的貿易談判將具實質性，又指對華實施的145%關稅不可能再高，「所以我們知道它會下降」。



圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布與英國達成貿易協議後，與英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

零售業界流傳將降至54%

《紐約郵報》報道指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前已表明，145%的高額稅「不可持續」，說法與特朗普上月會見美國3大零售商老闆時一致。

玩具生產商Basic Fun行政總裁Jay Foreman表示，業內正流傳「悄悄話」，稱對華關稅將減至54%。業界得到的信號是，政策將在本周末或下周末改變。「因此，許多零售商已經開始要求供應商，根據一系列不同關稅稅率（介乎10%到54%之間）報價，以方便定價」。另一家玩具公司Zuru的行政總裁Nick Mowbray也稱，「猜測的比例是54%」。

零售業高層表示，雖然50%稅率遠低於現行的145%，但對於零售商而言，在關鍵假日季節到來之際，此幅度仍將帶來嚴峻挑戰，料將導致商品價格大幅上漲。