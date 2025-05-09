梵蒂岡選出首位美國教宗　在秘魯傳教逾20載　曾轉發批評萬斯文章

梵蒂岡5月8日（周四）選出新教宗，由在美國出生的普瑞弗斯特（Robert Prevost）接替上月離世的方濟各（Pope Francis），成為第267任教宗，亦是梵蒂岡首位來自美國的教宗，他選擇以「良十四世」（Pope Leo XIV）為名號。綜合英國媒體報道，普瑞弗斯特被視為溫和派，同事們普遍認為他是一位冷靜和踏實的領導人，能夠調解不同派系之間的矛盾，並與前任教宗擁有密切的關係。有意大利學者認為，美國總統（Donald Trump，又譯川普）的一些政見或者驅使天主教樞機們將選票投給普瑞弗斯特，因其過往曾有批評特朗普及其副手萬斯（JD Vance）政策的先例。



綜合英國《衛報》和路透社的報道，普瑞弗斯特選擇了教宗良十四世（Leo XIV）的名號。他精通英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語，可讀拉丁語和德語。前任教宗方濟各是首位來自南美洲的教宗，而普瑞弗斯特則同樣創造了歷史，成為首位來自美國的教宗。

69 歲的普瑞弗斯特曾是奧古斯丁修會（Order of Saint Augustine）的領袖，亦是羅馬天主教會的首位位美國教宗。在8日晚上之前，極少人會看好這位美國人成為教宗。因為梵蒂岡長期以來反對讓美國人成為教宗；他們普遍不希望教宗來自一個政治超級大國，以及一個擁有霸權文化和在世俗世界具有極大影響力的國家。

惟經過一次短暫的秘門會議（enclave），梵蒂岡卻選出了一位擔任樞機主教（cardinal）僅兩年多一點的候選人成為教宗。

有分析認為，雖然他的任命可能會受到教會內進步派系的歡迎，但這可能並不是一些更保守、與特朗普親近的美國樞機主教所希望見到的任命。

普瑞弗斯特195年9月14日生於美國的芝加哥，惟他從來都不是一個典型的美國天主教神職人員，他在秘魯傳教超過20年，同時擁有秘魯國籍。 1981年，他許下莊嚴的誓言，在羅馬學習後，被派往秘魯執行傳教任務。隨後，他又在秘魯第三大城市特魯希略（Trujillo）的神學院擔任了多年的司法代理和教規、教父法和道德法教授，之後於2014年11月被任命為另一個北部城市奇克拉約（Chiclayo）的主教。

那些在秘魯時認識他的人表示，當時秘魯的教會經常受到解放神學左翼支持者和極端傳統天主教徒之間緊張關係的困擾，他們不約而同指普瑞弗斯特是一位冷靜而踏實的領導人，他會在晨禱後與其他牧師一起坐下來吃早餐。

2025年7月19日，普瑞弗斯特（Robert Prevost）在秘魯出席國家警察學校舉行的活動。（X@drprevost）

曾在秘魯奇克拉約教區與普瑞弗斯特共事的通訊主管維吉爾牧師（Rev Fidel Purisaca Vigil）告訴美聯社，「無論遇到任何問題，普瑞弗斯特都能夠保持良好的幽默感和愉快。」

2023年1月，方濟各任命普瑞弗斯特為樞機主教。 在8日晚上之前，普瑞弗斯特在梵蒂岡最高的職務是教廷拉丁美洲委員會主席和主教部部長，後者負責監督世界各地新主教的選拔。

他與拉丁美洲的緊密聯繫，加上他近年在教會擔任高層，極可能為他爭取了那些原本不支持美國人擔任教宗的樞機的支持。

值得留意的是，普瑞弗斯特近月曾在其個人社交平台轉發一篇批評美國副總統萬斯的文章。

普瑞弗斯特分享《國家天主教記者》文章標題為「萬斯錯了：耶穌並沒有要求我們對他人的愛進行排序。」

萬斯1月向霍士新聞表示：「有一種老派觀念，順便說一句，我認為這是非常基督教的觀念。那就是你首先愛你的家人，然後你愛你的鄰居，然後你愛你的社區，然後你愛你的同胞和你自己的國家，在這之後你才可以集中精力並考慮世界的其他地方。」

普瑞弗斯特分享的文章否定了天主教中對他人的愛有等級制度的存在。

密切關注教宗問題的意大利學者法吉奧利 (Massimo Faggioli) 表示，特朗普總統任期內的政見可能驅使樞機主教們選擇了一位來自美國的教宗，以便梵蒂岡可以直接反駁特朗普的觀點。

在美國維拉諾瓦大學任教授法吉奧利指出：「特朗普重新上任後發表的言論在國際上引起軒然大波，弔詭的是，這反而讓不可能的事情成為可能。特朗普從政期間打破了許多禁忌，而這次羅馬天主教的秘門會議亦以截然不同的方式打破了禁忌。」