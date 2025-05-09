教宗良十四世｜曾批評特朗普和萬斯　美國MAGA不滿他與白宮有分歧

梵蒂岡周四（5月8日）選出新教宗，由在美國出生的普瑞弗斯特（Robert Prevost）接替上月離世的方濟各（Pope Francis）。網民發現這位新教宗曾經批評過美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其副手萬斯（JD Vance）的政策。儘管正副總統都對這位來自美國的教宗表示祝賀和感到榮幸，MAGA（讓美國再次偉大）運動支持者們仍對他有微言。



新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾以本名普瑞弗斯特（Robert Prevost）在社交平台X（舊稱Twitter）上發文批評共和黨領導人的政策。但根據保守派民調公司 Pulse Decision Science 的記錄，時任樞機主教的普瑞弗斯特曾在故鄉芝加哥參加總統大選投票，並在2012年、2014年和2016年的共和黨初選中都發揮了作用。

2015年8月1日，特朗普還未當選總統時，教宗良十四世、當時的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）轉發批評特朗普反移民主義的文章。（X/ @drprevost）

伊利諾伊州法律規定，禁止選民登記加入任何政黨。因此民調公司推測，良十四世很可能是反特朗普的共和黨支持者。

這令一眾MAGA支持者很不快，活動家Laura Loomer在X上寫道：「他（新教宗）反對特朗普、反對MAGA、支持開放邊境，並且像教宗方濟各一樣，是一個徹頭徹尾的馬克思主義者。」

右翼活動家Charlie Kirk則寫道：「教宗良十四世：是註冊共和黨人和反墮胎鬥士，或是為對抗特朗普而上任的開放邊境全球主義者？」