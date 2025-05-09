新教宗｜特朗普：首次出現美國教宗　屬國家一大榮幸

梵蒂岡5月8日選出來自美國的普瑞弗斯特（Robert Prevost）出任教宗，並以「良十四世」（Pope Leo XIV）為名號後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認為，首次有美國樞機主教當選天主教教宗，是美國的「莫大榮譽」。



特朗普8日在自家社交平台Truth Social發文，祝賀良十四世成為新教宗，他表示這是國家莫大的榮譽，並期望可以與對方會面，形容這將會是一個意義非凡的時刻。

他之後在白宮會見傳媒時，再談到這位新教宗時，稱美國誕生一位教宗是極大的榮幸。特朗普坦言對此感到有點驚訝，但亦非常高興。

良十四世上任前，曾在其個人社交平台轉發一篇批評美國副總統萬斯（JD Vance）的文章，不過對方都在他當選後在網上留言祝賀。

2025年5月8日，新當選的教宗良十四世（Pope XIV），來自美國的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台上向民眾揮手致意。（Reuters）

本身是保守派天主教徒的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則發表聲明，表示華府期待與新教宗加強雙方持久的關係，並透露梵蒂岡官員已提出會面要求。