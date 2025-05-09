教宗良十四世｜當選後首露面　3大線索預示將如何領導14億信徒

新當選天主教羅馬教宗的良十四世（Pope Leo XIV），星期四（5月8日）首次出現在梵蒂岡聖伯多祿大殿的陽台上，就向世人透露三個重要線索，預示着他將如何領導擁有14億信徒的天主教會。



綜合《紐約時報》和路透社報道，梵蒂岡西斯汀教堂（Sistine Chapel）的煙囱於星期四傍晚冒出白煙，表示133位樞機主教已選出第267任教宗。樞機主教團133名樞機主教5月7日開始進行選舉新教宗的秘密投票。上任教宗方濟各（Pope Francis）4月21日因病去世，享年88歲。

2025年5月8日，新當選的教宗良十四世（Pope Leo XIV）、美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost，中）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂的陽台上向民眾發表講話。（Reuters）

現年69歲、原名為羅伯多·方濟各·普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）的新教宗良十四世，擁有美國和秘魯雙國籍，是首位來自美國的教宗。1955年9月14日在美國伊利諾伊州出生，晉鐸後在秘魯服務多年，並在修會內承擔管理職責。

報道稱，良十四世為自己選擇的名號良十四世，是第一個重要的信號。歷任教宗經常以他們選擇的名號來傳遞他們任內優先事項的信號。上月去世的方濟各的名號取自一位拒絕財富，關愛窮人的13世紀意大利修士和聖徒——聖方濟各·阿西西（Sanctus Franciscus Assisiensis）。

耶穌會評論員托馬斯·里斯神父說：「通過選擇『良十四世』這個名號，他表明自己將致力於天主教會的社會教義。」

2025年5月8日，在秘魯奇克拉約（ Chiclayo），人們在聖瑪麗亞大教堂慶祝教宗良十四世當選。（Reuters）

第二個線索是良十四世星期四首次站在聖伯多祿大殿的中央陽台上，以意大利語向信徒說的第一句話是：「願你們平安！」

他明確地強調了世界需要和平，而這也是方濟各生前一直呼籲的。

良十四世向聚集在聖伯多祿廣場的信眾講話時使用的是天主教教宗的官方語言意大利語，他也簡短地以西班牙語向他之前服務的秘魯社區致意。

2025年5月8日，墨西哥首都墨西哥城大都會大教堂舉行彌撒後，一名信徒拿手機拍攝新任教宗良十四世的圖像。（Reuters）

良十四世全程講話沒有使用英語，也沒有在講話中提到美國。

來自世界各地的樞機主教在選舉新一任教宗前發表一份聲明，對「烏克蘭、中東和世界其他許多地區」的衝突表示哀嘆，並「衷心呼籲」和平。

良十四世說，他希望傳揚上帝的和平，並稱之為「謙卑而堅韌、解除武裝和令人放下戒備的和平」。

2024年，時任樞機主教普瑞弗斯特（Robert F. Prevost）、現任教宗良十四世（Leo XIV），在美國伊利諾伊州新萊諾克斯（New Lenox）的聖裘德教區（St. Jude Parish）舉行彌撒。（Reuters）

報道指第三個線索來自良十四世選擇的教宗禮服。

方濟各打從2013年當選教宗的那一天起，就捨棄梵蒂岡傳統，不穿戴純金戒指、絲絨和毛皮，選擇簡約樸實風格。

良十四世星期四站上聖伯多祿大殿的中央陽台時，在白色教宗禮服外面套上一件傳統的紅色教宗長袍，這顯示雖然良十四世繼承方濟各的傳統，但他也表明自己是一位全然不同的新教宗。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

