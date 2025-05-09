印巴衝突未有緩和　印度指控巴基斯坦無人機襲西部邊界地區

印度和巴基斯坦新一輪軍事衝突持續，印軍5月9日指控巴基斯坦軍方發動無人機攻勢，向印度西部邊界發動攻擊，但巴基斯坦否認。



路透社引述印度一名官員指，印度邊防部門在8日晚上於克什米爾薩姆巴（Samba）地區搗破「主要侵入企圖」，烏里（Uri）多間房屋遭炮火擊中起火，1死3傷。而在旁遮普邦城市阿姆利則（Amritsar），當地在9日清晨響起防空警報長達兩小時以上，民眾需要留在室內避難。

另外印度多個邊境地區都紛紛採取預防措施，例如在古吉拉特邦城市普傑（Bhuj），當地政府部門就安排旅遊巴候命，在有需要時運送居民離開。

以巴衝突：圖為2025年5月9日，印控克什米爾Lagama地區有民眾以手機拍攝被炮火擊毀店舖的情況。（Reuters）

印度軍方指控巴基斯坦多次在兩國「實際控制線」多次違反停火協議，揚言會以武力方式回應。巴基斯坦資訊部長Attaullah Tarar則批評印度軍方的言論無根據及誤導，重申巴基斯坦沒有向印控克什米爾或較遠地區採取進攻行動。

印度政府同日下令，因應印巴關係緊張，所有港口、碼頭及造船廠等設施加強保安措施。