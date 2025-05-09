英媒：美官員指巴基斯坦用中國殲-10戰機　擊落至少2架印度戰機

路透社5月9日引述兩名美方官員報道，一架中國製造的巴基斯坦戰鬥機7日（周三）擊落至少兩架印度軍用飛機。當被問及路透社的報道時，印度空軍一名發言人表示不予置評。



報道引述一位不願透露姓名的美國官員表示，他高度相信，巴基斯坦使用中國製造的殲-10戰機向印度戰機發射空對空導彈，擊落至少兩架印度戰機。

另一名美方官員則表示，至少有一架被擊落的印度戰機是法國製造的陣風戰鬥機（Rafale）。

2021年2月3日，印度班加羅爾(Bengaluru)，在耶拉漢卡空軍基地（Yelahanka air base）舉行的「2021年印度航空展」上，印度空軍的陣風戰鬥機（Rafale fighter jets）在天際飛翔。（Reuters）

兩位官員均表示，巴基斯坦的F-16戰機並未參與上述軍事行動，該戰機由美國的洛歇馬丁(Lockheed Martin）公司製造。

報道指，印度政府尚未承認損失任何戰機，而是聲稱成功襲擊巴基斯坦境內所謂的「恐怖主義」基礎設施。

路透社7日引述印度政府官員報道指，有三架印度戰機墜毀；路透社9日的報道則是首次有西方政府確認巴基斯坦利用中國製的戰機與印方交戰。

2015年11月24日，泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima province），中國人民解放軍空軍八一飛行表演隊的殲-10戰鬥機在呵叻皇家空軍基地（Korat Royal Thai Air Force Base）進行空中表演。（Reuters）

據報道，巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫（Khawaja Muhammad Asif）向路透社透露，殲-10戰機擊落印度新採購的三架法國製的陣風戰機。

報道指，巴基斯坦聲稱一共擊落5架印度戰機。