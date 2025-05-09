特朗普擬收外國電影100%關稅 唯《007》例外全因這位「占士邦」
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周日（5月4日）宣布，將向所有非美國製作的電影徵收100%關稅，以振興美國電影業。他周四（5月8日）對媒體表示，英國《007》系列電影可以豁免關稅，因為電影主角占士邦（James Bond）初代演員辛康納利（Sean Connery）生前是特朗普好友，還曾幫過他的忙。
特朗普在白宮回答《倫敦時報》（The London Times）記者提問時表示：「占士邦沒甚麼好擔心的，辛康納利是我好朋友。」
蘇格蘭男星辛康納利從1962年開始飾演占士邦，共主演7部《007》電影，但於2020年離世，享年90歲。
特朗普表示，當年自己在蘇格蘭鴨巴甸（Aberdeen，又譯阿伯丁）開發高爾夫球場遇到困難，是辛康納利出手相助：「他說：『讓那個該死的傢伙建他的高爾夫球場吧。 』我花了四年時間才完成這個計劃，但在鴨巴甸這是不可能的......他是個了不起的人。」
雖然特朗普已和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）達成減稅協議，但他表示電影關稅問題仍在討論中。
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