特朗普徵100%關稅　澳洲與新西蘭誓言全力支持本國電影產業

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對境外製作電影徵收100%關稅後，澳洲和新西蘭周一（5日）誓言將全力支持本國電影產業。



根據路透社，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）表示，他已與澳洲電影局（Screen Australia）高層討論美國政府擬議的電影關稅，「毫無疑問，我們將堅定不移地維護澳洲電影產業的權利。」

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）則表示，正等待有關美國對外國製作電影徵收關稅的更多細節，「我們必須知道這項關稅的最終具體內容。但我們當然會強力捍衛我國電影行業的發展和權益。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日在Truth Social發文批評其他國家不斷提供各種優惠，吸引電影製片人和片廠到當地發展，導致荷里活電影業面臨「迅速滅亡」。

他宣布，向所有非美國製作的電影徵收100%關稅，強調希望電影可以在美國製作。