特朗普威脅俄羅斯無條件停火30天 澤連斯基讚「和平真正指標」
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（5月8日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話後，在社交平台上發文呼籲俄烏無條件停火30天，並威脅俄羅斯若違反停火協議將祭出更多制裁。澤連斯基表示同意，並稱讚30天停火是「邁向和平的真正指標」。
特朗普貼文中還寫道：「停火最終必須以達成和平協議為目標。一切都可以很快完成，如果需要我的服務，我將隨時待命。」
澤連斯基隨後在社交平台X發文，表示烏克蘭準備立即開始30天的全面停火，但強調俄羅斯必須表明其結束戰爭的意願，首先是停止一切攻擊。他寫道：「30天可能成為數年和平的開端，一次持續且可靠的停火將成為邁向和平的真正指標。」
據路透社，俄羅斯則提議僅3天的停火，以紀念其衛國戰爭勝利80週年。
彭博社報道，克里姆林宮最高外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周四指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和特朗普很快將進行會晤。
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