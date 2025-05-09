教宗良十四世當選後首次彌撒　冀教會照亮世界　就職彌撒5.18舉辦

新當選天主教教宗的良十四世（Pope Leo XIV）5月9日在西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行當選後的第一次彌撒，祈禱自己能夠在任期內，幫助天主教會成為照亮「這個世界黑夜」的燈塔。梵蒂岡同日在一份聲明中表示，新教宗的正式就職彌撒將於5月18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，5月21日則將舉行首次公開接見。



新教宗良十四世在首次彌撒身穿白色服裝，用流利意大利語進行布道。他在彌撒中描繪自己希望在任期內看到的教會願景，還稱擁有14億信徒的天主教會之所以偉大，並非因為「其建築的宏偉壯麗，而是因為信徒們的聖潔」。

教宗良十四世當選後首次彌撒：

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69歲的普瑞弗斯特曾是奧古斯丁修會（Order of Saint Augustine）的領袖，也是羅馬天主教會的首位美國教宗，在秘魯傳教超過20年。

綜合英國媒體報道，普瑞弗斯特被視為溫和派，同事們普遍認為他是一位冷靜和踏實的領導人，能夠調解不同派系之間的矛盾，並與前任教宗擁有密切的關係。

有意大利學者認為，美國總統（Donald Trump，又譯川普）的一些政見或者驅使天主教樞機們將選票投給普瑞弗斯特，因其過往曾有批評特朗普及其副手萬斯（JD Vance）政策的先例。