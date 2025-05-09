美國商務部：將取消拜登政府AI晶片出口管制　以新規取代

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府計劃撤銷前拜登（Joe Biden）政府推出的高端人工智能（AI）晶片出口管制框架，以一套簡化的條規取代。



前總統拜登在今年1月卸任前推出了「人工智能擴散出口管制框架」，原訂5月15日生效。這個框架把出口地分成三個級別，第一級的17個國家可獲得美國無限量的晶片供應；其他120個歸入第二級的國家將面對出口頂限；中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等則被列入第三級別，被禁止獲得美國的高端晶片。

美國科技公司英偉達（Nvidia）（Reuters）

美國商務部星期三（5月7日）發聲明說：「拜登政府的AI條規過於複雜、官僚主義，阻礙美國創新。我們將以一套更簡單的條規取代，要釋放美國的創新能力，確保美國繼續在AI領域保持領先。」

拜登在任時耗費數年制定的AI出口管制框架，主要目的是阻止中國通過中介管道取得美國的高端AI晶片科技，並通過制定安全準則把更多國家地區納入美國的科技體系。

特朗普政府如今計劃撤銷這個管制框架，預料可為一些以前未曾面對任何晶片管制的國家，如印度和馬來西亞帶來暫緩壓力的機會。例如馬國面對的晶片管制暫緩，對美國雲計算公司甲骨文利是利好消息，因為它計劃大幅擴展在馬國的數據中心，所需的AI晶片遠超拜登政府劃定的出口頂限。

高端AI晶片領先業者英偉達一直強烈反對並尋求廢除AI出口管制，認為對第三國家實行管制只會讓它們更倒向中國。英偉達（Nvidia，又譯輝達）首席執行長黃仁勛日前說，美國公司應當獲准售賣晶片給中國，他預測中國AI晶片的市場規模未來幾年將擴大至500億美元。

特朗普上任後收緊對華科技出口，禁止英偉達售賣H20晶片給中國，導致它在第一季財報列出一筆55億美元的減值。美國商務部周三宣布將改變做法後，英偉達股價當天漲逾3%。

2025年5月2日，美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳出席「2025山與谷論壇」（The Hill and Valley Forum），他表示人工智能（AI）正在掀起一次新的工業革命，而AI工廠（AI Factories）則是革命核心。（YouTube/ @HillValleyForum）

彭博社也引述消息報道，特朗普政府正在探討如何修改引起主要業者和外國政府強烈反對的半導體貿易管制，其中有關AI晶片出口管制的新條規最快可能在周四（8日）宣布。

特朗普將在5月13日啟程訪問沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾。這幾個中東國家自2023年以來就面對美國的晶片出口管制，白宮的最新想法為它們帶來新的談判契機。

周三在白宮記者會上，記者問特朗普是否會放寬對一些海灣國家的晶片出口管制，他答說：「我們可能會這麼做，很快就會宣布。」

特朗普早前已透露，他傾向放寬對阿聯酋的出口管制，在出訪中東期間可能宣布與個別國家啟動談判，爭取達成政府對政府的AI晶片協議。阿聯酋對此反應尤其積極，已承諾未來10年在美國投資高達1.4萬億美元於科技和基礎設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

