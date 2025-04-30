AI晶片或成貿易談判籌碼　特朗普政府擬以政府間協議取代三級制

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府據報正研究修改拜登（Joe Biden）政府時期一項限制全球獲得AI晶片的規定，包括可能取消將全球分成3個層級，以確定一個國家可獲得多少先進半導體的規定，並改為透過政府間協議的全球許可制來取代。



路透社引述消息人士稱，該計劃仍在討論中。但若該變更頒布，取消分級制度或會讓特朗普政府在貿易談判時，將美國晶片作為強有力的籌碼。

今年1月，美國商務部在前總統拜登任期結束前一周發布《AI擴散框架》，將全球各國獲取最先進AI晶片的權限，劃分為三個層級，以確保最先進的運算能力掌握在美國及其盟友手中。

美國半導體公司英偉達（Nvidia，又譯：輝達）（Reuters）

其中第一級的17個國家可無限量獲取AI晶片。第二級約有120國，可獲得的AI晶片數量受限。而中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮等國則被歸於第三級，禁止獲得AI晶片。

曾在特朗普第一任期擔任商務部長的羅斯（Wilbur Ross）此前接受採訪時說，「有些聲音要求取消這些分級，這仍是進行中的工作。政府間協議是一種選擇。」