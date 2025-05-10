Panasonic擬本年度裁員10000人 日本和海外市場各佔一半
撰文：聯合早報
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松下控股公司（Panasonic Holdings Corp.）宣布，計劃在全球範圍裁減1萬個職位，以提升盈利能力，削減非增長業務。
總部位於日本大阪的松下控股5月9日（周五）指出，此次裁員計劃將在今個財政年度內實施。
裁減目標包括在日本國內的5000名員工，以及海外合併子公司的5000名員工。公司預計，截至明年3月，人員重組相關支出，將達約1300億日元（約69.66億港元）。
根據集團網站，松下在全球僱用22萬8000名員工。
作為電動車品牌特斯拉（Tesla）的電池供應商，松下今年2月曾宣布，計劃在截至2029年3月的財年實現超過10%的股本回報率。為達成這一目標，公司將精簡運營結構，削減工業設備、電視等增長乏力的業務，並加快推動人工智能轉型。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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