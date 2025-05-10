Panasonic擬本年度裁員10000人　日本和海外市場各佔一半

松下控股公司（Panasonic Holdings Corp.）宣布，計劃在全球範圍裁減1萬個職位，以提升盈利能力，削減非增長業務。



總部位於日本大阪的松下控股5月9日（周五）指出，此次裁員計劃將在今個財政年度內實施。

松下控股2月4日發表了集團的重組方針，核心是在2025年度把白色家電、空調和照明的實業公司「Panasonic（松下）」，將其拆分為多家實業公司。電視機業務也將討論出售或縮小規模。

裁減目標包括在日本國內的5000名員工，以及海外合併子公司的5000名員工。公司預計，截至明年3月，人員重組相關支出，將達約1300億日元（約69.66億港元）。

根據集團網站，松下在全球僱用22萬8000名員工。

2017年10月2日，日本千葉幕張展覽館舉辦的2017先進技術綜合展覽會（CEATEC JAPAN 2017），圖為松下控股（Panasonic）的標誌。（Reuters）

作為電動車品牌特斯拉（Tesla）的電池供應商，松下今年2月曾宣布，計劃在截至2029年3月的財年實現超過10%的股本回報率。為達成這一目標，公司將精簡運營結構，削減工業設備、電視等增長乏力的業務，並加快推動人工智能轉型。

本文獲《聯合早報》授權轉載

