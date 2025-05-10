印巴衝突升溫　中國外交部敦促各方克制　G7籲雙方直接對話

印巴局勢未有緩和迹象，巴基斯坦5月10日宣布向印度發起軍事行動，回應對方的挑釁行為。中美及七國集團（G7）分別呼籲印巴雙方克制，並應盡快對話化解分歧。



中國外交部10日表示，中方密切關注當前印巴局勢，對事態升級深感擔憂。北京方面強烈呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，回到以和平方式政治解決軌道，避免採取使緊張局勢進一步升級的行動。

外交部強調，這符合印巴兩國的根本利益，有利於地區的和平穩定，也是國際社會的普遍期待，並重申北京方面願意繼續為此發揮具建設意義的作用。

2025年5月7日，一名巴基斯坦陸軍士兵站在Bilal清真寺前，該清真寺在巴控克什米爾首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad）遭到印度空襲後遭到破壞。（Reuters）

另外七國集團9日發表聲明，譴責4月22日在印屬克什米爾的襲擊遊客事件，同時敦促印巴雙方盡最大克制，並鼓勵雙方直接對話促成和平。

美國國務院表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）9日較早時與巴基斯坦軍隊總司令穆尼爾（Asim Munir）通話。魯比奧繼續敦促印巴雙方找到局勢降級的方法，並稱華府將提供協助，推動雙方為避免未來的衝突展開建設性的對話。

美國國務院領事事務部同時宣布，已限制有駐巴基斯坦代表團員工的流動，並將於10日下午重新評估局勢。