巴基斯坦空襲印度　1印高官亡　巴防長：只有美國才可調停｜最新

印巴衝突持續升溫，路透社5月10日報道，巴基斯坦軍方稱已對印度發起軍事行動，消息指一名印度高官喪生；印度軍方消息指，目前正向巴基斯坦進行空中任務。巴基斯坦外長強調，近期軍事回應屬自衛措施。《香港01》會持續報道印巴局勢的最新情況。



［13:41］巴基斯坦副總理兼外長達爾表示，如果印度停火，巴基斯坦就考慮跟隨。

［13:40］印度軍方指，巴基斯坦在邊界部署更多兵力。

［13:37］印度軍方稱，今次攻擊是回應巴基斯坦的炮火攻勢，並對巴基斯坦陸軍造成損害；印方部分軍事基地則出現有限人員及設備受損。

［13:34］印度軍方發言人表示，巴基斯坦的攻勢針對印控克什米爾的醫療及教育設施；印方則攻擊巴基斯坦的雷達系統及技術設施作為回應。

［13:32］印度軍方舉行記者會講述巴基斯坦襲擊一事，指旁遮普邦（Punjab）一個空軍基地遭對方的高速導彈攻擊，並稱巴基斯坦在26個地方侵犯領空。

［13:18］巴基斯坦防長受訪時表示，只有美國才可以在印巴問題上扮演有效角色。

印巴衝突：圖為2025年5月10日，印度查謨和喀什米爾城鎮Rehari遭巴基斯坦空襲後，有汽車及民房受損。（Reuters）

巴基斯坦軍方較早時表示，今次的軍事行動是回應印度方面持續不斷的挑釁行為。而軍事行動針對印度境內多個目標，打擊範圍覆蓋印度全國多個區域。

巴基斯坦軍方指，印度帕坦科特（Pathankot）空軍基地及烏達姆普爾（Udhampur）空軍站被擊中。軍方亦表示，總理謝里夫召集負責巴基斯坦核武器庫和戰略資產的國家指揮機構。

印巴衝突持續，圖為2025年5月10日,，一個社交媒體流傳的片段截圖顯示，巴基斯坦城市拉瓦平第（Rawalpindi）有設施發生爆炸後，現場冒出火光及濃煙。（Reuters）

巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）稱，鑑於近期地區緊張局勢升級，當地武裝部隊已保持高度戒備並做好充分準備。他表示巴基斯坦絕不能冒任何風險，近期軍事回應是自衛措施。

印巴衝突：圖為2025年5月9日，印控克什米爾巴拉穆拉有房屋遭炮火摧毀。（REUTERS）

達爾呼籲國際社會現在必須發揮作用，讓印度認識到其錯誤的嚴重性。他亦譴責印度過去48小時對巴基斯坦領土發動導彈和無人機襲擊，批評這種侵略行徑不可接受。

內地傳媒引述巴基斯坦軍方消息人士指，印度空軍一架「陣風」戰機10日在巴基斯坦旁遮普省錫亞爾科特地區被擊落，機師被俘。

新華社同日報道，巴基斯坦當局證實，印度當天凌晨向巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近城市拉瓦爾品第的努爾·汗（Noor Khan）空軍基地發動導彈襲擊，伊斯蘭堡及拉瓦爾品第都傳出巨大爆炸聲。巴基斯坦軍方強調，防空系統已攔截大部分印度導彈，並指部分印度導彈落入印度領土。

印度世界一體新聞台（WION）指，巴基斯坦空襲印控克什米爾期間，印度一名高官喪生，兩名隨行工作人員亦身受重傷。印度查謨和克什米爾邦（Jammu and Kashmir）首席部長在社交平台X證實消息，稱喪生的高官是地區發展事務專員塔帕（Sh Raj Kumar Thappa）。

印巴衝突：2025年5月7日，一名女孩在印控克什米爾烏里地區跨境砲擊中受傷被送院治療。（Reuters）

印度新德里電視台（NDTV）指，巴基斯坦已關閉所有領空；新加坡《聯合早報》則引述巴基斯坦機場管理局稱，由當地時間10日凌晨3時15分至中午12時為止，所有類型的航班都禁止於巴基斯坦領空升降。

七國集團（G7）9日發表聲明，譴責4月22日在印屬克什米爾的襲擊遊客事件，同時敦促印巴雙方盡最大克制，並鼓勵雙方直接對話促成和平。