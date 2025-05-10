「日本7月大災難」影響港人旅遊意欲　宮城縣知事斥毫無科學依據

日本一直是港人旅遊首選目的地之一，但此前網絡上一直流傳「7月5日天災預言」，稱今年7月左右日本將發生大災難。這一說法一度降低了港人遊日意欲，並且降低近日香港飛日本的航班數量。日本宮城縣知事批評這種謠言毫無科學依據、影響觀光市場。



日本朝日電視台報道，去年12月，時隔13年才重啟仙台與香港往來航線的大灣區航空，近期已確定將縮減班次。目前該航線每週維持4個往返班次，但因旅遊需求下滑，自下週起至10月底將減為每週3班。

據報道，日本德島縣已將往返香港的航班減少到每週2班。香港航空公司更決定自下月2日起至10月底，全面停飛所有仙台航線。

網絡上一直流傳有關「日本2025年7月5日發生大災難」的傳言，且部份和日本漫畫家龍樹諒創作的《我所看見的預言》有關。漫畫中寫道：「7月份，我夢見日本列島的太平洋沿岸被大海嘯吞沒。」

日本宮城縣知事批評「2025年7月日本大災難」謠言毫無科學依據、影響觀光市場。（YouTube/ @ANNnewsCH）

宮城縣知事村井嘉浩表示：「謠言往往被加油添醋地傳播。我希望大家來這裏旅行，而不用太擔心這個問題。」