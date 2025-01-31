曾講中戴安娜王妃之死！漫畫《我所看見的未來》預言2025年大災難

嘉義、台南近日大小地震不斷，也提高民眾的警覺、以及對相關事件的關注，與此同時為了迎接2025蛇年的到來，「新年運勢」也成為焦點話題之一；而曾精準預言「311東日本大地震」等多宗國際大事的日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒），也在所著《我所看見的未來（私が見た未来）》作品中提及，2025年的7月將會迎來「致災性強震」，自己更可能在這次天災中喪命。



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從1976年就開始記錄自己的「預知夢」的龍樹諒，將內容匯集成冊、於1999年正式出版《我所看見的未來》；其中不僅神準預言了Queen主音Freddie Mercury、英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）之死，更料中2011年的「311東日本大地震」。

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現高齡70歲、早已封筆不畫的龍樹諒，曾於2021年接受出版社邀請，重新繪製並推出「完全版」的《我所看見的未來》；在作品中，龍樹諒提到在2025年7月某日的清晨5時（可能是5日），南海海槽將會發生大地震，導致海底大量岩漿噴發、激起高達數百公尺的巨大海嘯，不僅日本將有四分之一的面積被吞沒，連自己也會死於這場災難，引起讀者熱議。

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