日媒：香港來往日本航班減少　網絡天災流言降低港人遊日意欲

日圓貶值之際，日本旅客數字屢創新高，不過日媒就留意到港人最近旅日需求驟減，推測熱愛遊日的港人突然卻步，與一則網絡上廣為流傳的「7月5日天災預言」有關，報道指其沒有科學根據。



日本放送協會（NHK）4月26日報道，日本德島縣去年11月更開通往返香港的定期直航，但因最近旅日需求驟減，從五月起航班數量將減少到每週兩班，日本其他多個地區也出現此類情況。

報道指，日本是港人最愛的海外旅行目的地，去年共有超過268萬人次訪日，但在採訪多位遊日港人後，發現不少人7月都不打算來日本。

日本漫畫《我所看見的未來》曾「預言」311、新冠病毒。有網上流言表示，這本漫畫還預言了2025年7月5日日本將發生巨大災難。（網上圖片）

報道發現，在華語社群流傳着「日本2025年7月5日將發生大災難」的傳言，且均和一本日本漫畫有關，並且YouTube上和「2025年7月」有關的日語影片觀看量也超過1億人次。

報道指，此前日本氣象廳警告未來南海海槽有可能發生地震。這種說法給「天災傳言」的傳播提供了溫床。

日本鹿兒島附近海域4月2日發生6級地震，頻繁地震讓「南海海槽特大地震」再惹關注。（日本氣象廳）

氣象廳則強調流言毫無科學依據：「以目前的科學知識，無法預測地震或火山爆發的具體時間、地點或規模。」