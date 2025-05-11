特朗普關稅戰致進口原料急跌　美媒：疫情期間「廁紙荒」恐再現

新冠疫情導致全球廁紙供應鏈陷入癱瘓，導致出現嚴重缺貨的情況至今依然歷歷在目。如今，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的關稅戰再次威脅到美國國內的供應穩定。



這是全球最大紙漿出口商Suzano SA的看法。紙漿是廁紙等產品的原材料。該公司行政總裁阿布雷烏（João Alberto de Abreu）在接受彭博社採訪時表示，出口關稅已導致巴西對美國紙漿出口量下降。這家總部位於聖保羅的公司，目前正將關稅成本轉嫁給美國買家。

巴西紙漿對美4月出口按年減20%

儘管目前尚無法判斷關稅將對紙張供應鏈造成多大衝擊，但紙漿行業所受影響只是貿易爭端威脅全球必需品正常供應的最新例證。巴西政府數據顯示，4月巴西向美國出口的漂白硬木紙漿（也是Suzano所生產的類別）較去年同期下降20%。

2025年4月22日，由美資金佰利公司（Kimberly-Clark）生產的Cottonelle衛生紙在伊利諾伊州芝加哥市發售。金佰利下調了今年的盈利預測，理由是全球貿易戰導致成本上升。（Getty）

彭博社5月9日引述公司執行副總裁格里馬爾迪（Leonardo Grimaldi）在與分析師舉行電話會議時的講話指，美國關稅帶來的不確定性已影響消費者信心。

他表示：「由於客戶仍在努力預測關稅將如何直接或間接影響其生產計劃，所有紙漿買家和賣家」均處於探索價格的狀態。

《紐約郵報》5月9日報道，Suzano SA是美國在新冠疫情期間出現廁紙短缺時的主要供應商，該公司表示正努力適應貿易戰。惟該公司警告稱，持續的關稅壓力可能會產生連鎖反應，打擊美國消費者最關心的層面：浴室。

2020年4月16日，數週前，拉斯維加斯的民眾將內華達州阿拉莫（Alamo）的廁紙搶購一空，位於阿拉莫的辛克萊加油站和商店目前正對廁紙實行配給制。（Getty）

Suzano SA行政總裁阿布雷烏表示：「紙漿不僅僅是一種商品，它是我們每天使用的一些必需品的主要原料。」

巴西，與中國以外的其他美國貿易夥伴一樣，目前都面臨10%的出口統一關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

